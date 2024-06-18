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Теннисистка Соболенко не выступит на Олимпийских играх в Париже

Соболенко рассказала, что не поедет на Олимпиаду в Париж

0:49
Спорт

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не поедет участвовать в Олимпийских играх в этом году.

Соболенко рассказала, что не поедет на Олимпиаду в Париж
Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Соревнования пройдут в Париже.

"Я не буду выступать на Олимпиаде из-за всех правил WTA с обязательными турнирами. Приходится чем-то жертвовать", — цитирует теннисистку РИА Новости.

По словам Соболенко, ей в настоящее время нужно думать о своем здоровье.

Ранее Международная федерация тенниса допустила к участию в Олимпийских играх теннисистов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.

Напомним, Арине Соболенко 26 лет. Девушка находится на третьем месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На Олимпиаде в Токио она дошла до второго раунда, где проиграла Донне Векич из Хорватии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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