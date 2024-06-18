Теннисистка Соболенко не выступит на Олимпийских играх в Париже

Белорусская теннисистка Арина Соболенко не поедет участвовать в Олимпийских играх в этом году.
Соревнования пройдут в Париже.
"Я не буду выступать на Олимпиаде из-за всех правил WTA с обязательными турнирами. Приходится чем-то жертвовать", — цитирует теннисистку РИА Новости.
По словам Соболенко, ей в настоящее время нужно думать о своем здоровье.
Ранее Международная федерация тенниса допустила к участию в Олимпийских играх теннисистов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.
Напомним, Арине Соболенко 26 лет. Девушка находится на третьем месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На Олимпиаде в Токио она дошла до второго раунда, где проиграла Донне Векич из Хорватии.
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