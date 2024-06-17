Первая сенсация на Евро-2024: Бельгия проиграла Словакии

На Евро-2024 произошла первая футбольная сенсация. Бельгия проиграла Словакии.
Сборная Бельгии потерпела поражение от команды Словакии в первом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Встреча группы E прошла во Франкфурте-на-Майне. Словаки одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Ивана Шранца на 7-й минуте игры.
В последней версии рейтинга ФИФА Бельгия занимала 3-е, а Словакия находилась на 48-м месте.
Ранее Украина потерпела тяжёлое поражение от сборной Румынии (3:0), хотя являлась фаворитом встречи.
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