Первая сенсация на Евро-2024: Бельгия проиграла Словакии

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На Евро-2024 произошла первая футбольная сенсация. Бельгия проиграла Словакии.

Фото: flickr.com by Jorge Andrade is licensed under CC BY-SA 2.0

Сборная Бельгии потерпела поражение от команды Словакии в первом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Встреча группы E прошла во Франкфурте-на-Майне. Словаки одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Ивана Шранца на 7-й минуте игры.

В последней версии рейтинга ФИФА Бельгия занимала 3-е, а Словакия находилась на 48-м месте.

Ранее Украина потерпела тяжёлое поражение от сборной Румынии (3:0), хотя являлась фаворитом встречи.