Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Журналисты требуют жестких мер после нападения заключенных-исламистов на сотрудников
"Рольф" объявил о планах по выпуску собственных автомобилей и комплектующих
Спортсмен разобрал второе испытание шоу "Титаны"
Оптимальный pH баланс кожи: что это и как его поддерживать?
Что ещё можно успеть посадить в огороде?
Врач Саволюк составила список продуктов, которые опасно есть водителям в жару
GPT-4 впервые прошел тест Тьюринга
США дадут 1,5 млрд.$ на восстановление энергетики
Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?

Первая сенсация на Евро-2024: Бельгия проиграла Словакии

0:41
Спорт

На Евро-2024 произошла первая футбольная сенсация. Бельгия проиграла Словакии. 

Первая сенсация на Евро-2024: Бельгия проиграла Словакии
Фото: flickr.com by Jorge Andrade is licensed under CC BY-SA 2.0

Сборная Бельгии потерпела поражение от команды Словакии в первом матче группового этапа чемпионата Европы по футболу в Германии. Встреча группы E прошла во Франкфурте-на-Майне. Словаки одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу Ивана Шранца на 7-й минуте игры.

В последней версии рейтинга ФИФА Бельгия занимала 3-е, а Словакия находилась на 48-м месте. 

Ранее Украина потерпела тяжёлое поражение от сборной Румынии (3:0), хотя являлась фаворитом встречи. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Паутинный кошмар на баклажанах: что делать, чтобы защитить урожай?

Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.

Действенные способы избавиться от паутинного клеща на баклажанах
Все "за" и "против" выращивания болгарского перца
Преимущества и трудности выращивания болгарского перца - полезные советы
Какие породы кошек созданы для семьи: не прогадаете
Элементарное жидкое тесто на кефире: используется для заливных пирогов и оладий
Германия отказалась продлевать санкции против России Дмитрий Плотников Марк Твен был не прав: некролог тоже мог быть рекламой Сергей Лебедев РФ отблагодарит КНДР за последовательную поддержку по Крыму, Донбассу и Новороссии Любовь Степушова
Целебные травы в помощь дачнику: применение полыни и ромашки в саду и огороде
Отличный продукт: подкармливайте им морковь — она будет хрустящей и сладкой
Дочь певицы Полины Гагариной начала сценическую карьеру: "Мама на подтанцовке теперь"
Дочь певицы Полины Гагариной начала сценическую карьеру: "Мама на подтанцовке теперь"
Последние материалы
"Рольф" объявил о планах по выпуску собственных автомобилей и комплектующих
Спортсмен разобрал второе испытание шоу "Титаны"
Оптимальный pH баланс кожи: что это и как его поддерживать?
Что ещё можно успеть посадить в огороде?
Врач Саволюк составила список продуктов, которые опасно есть водителям в жару
GPT-4 впервые прошел тест Тьюринга
США дадут 1,5 млрд.$ на восстановление энергетики
Германия отказалась продлевать санкции против России
Чем подкормить огурцы для хорошего плодоношения?
Жареные шампиньоны: низкокалорийное блюдо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников