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Алине Загитовой категорически не понравился ведущий премии "Муз ТВ": "Скотч вместо микрофона"

Загитова считает, что ведущему премии "Муз ТВ" лучше выдать скотч вместо микрофона

1:07
Спорт

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова высказала своё недовольство по поводу ведущего на премии "Муз-ТВ", которую она недавно посетила.

Загитова считает, что ведущему премии "Муз ТВ" лучше выдать скотч вместо микрофона
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В своих социальных сетях Загитова негативно отреагировала на поведение ведущего, заявив, что ему лучше заняться покраской своих корней, чем вести церемонию.

"Сегодня посмотрела премию "Муз-ТВ" и поняла, что одному ведущему лучше выдавать скотч вместо микрофона! Ему лучше найти время покрасить корни", — написала Загитова.

Это замечание предположительно связано с народным артистом России Николаем Басковым, который на премии неоднократно шутил над певицей Люсей Чеботиной, с которой Загитова выступала. Обе девушки имели схожий образ и прическу, воплощая концепцию номера, но спортсменка была одета в черное платье, а певица — в белое.

Загитова продолжает неофициально оставаться спортсменкой, но все больше занимается шоу-бизнесом и телевизионными проектами, участвуя в мероприятиях различного характера.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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