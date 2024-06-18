Журова предложила запрещать все флаги на матчах Украины на Евро-2024

Депутат Государственной Думы Светлана Журова заявила, что Союз европейских футбольных ассоциаций говоря о безопасности, запрещает проносить российские флаги на матчи украинской команды на Евро-2024 в Германии.
Сборная Украины свой первый матч сыграет в Мюнхене против Румынии. УЕФА запретил болельщикам проносить российский триколор на игры украинской сборной.
Ранее фанаты с флагами России присутствовали на матче открытия Евро-2024, где Германия сыграла против Шотландии, а также на игре между Англией и Сербией.
"Во-первых, это безопасность. Зачем провоцировать лишний раз? На матче Украины обстановка будет накалена…Если уж запрещать, то вроде как всем надо", — цитирует Журову РИА Новости.
Добавим, что она — олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.
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