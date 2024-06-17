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Главный тренер "Химок" Талалаев не приезжает на тренировки команды два дня

Главный тренер "Химок" отсутствует на тренировках команды уже два дня

0:39
Спорт

Футболисты "Химок" занимаются без участия главного тренера уже два дня.

Главный тренер "Химок" отсутствует на тренировках команды уже два дня
Фото: Елена Галабаева

Дело в том, что Андрей Талалаев не выходит тренировать команду, футболисты занимаются под руководством тренерского штаба.

В ближайшие дни возглавит подмосковный клуб "Химки" испанский тренер Франк Артига, сообщает "Чемпионат".

Раньше Артига был главным тренером московского ФК "Родина". Сейчас его пост занят Владимир Газзаев. Ранее бывший тренер футбольного клуба ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что уверен в успех своего сына Владимира в клубе "Родина".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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