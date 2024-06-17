Футболисты "Химок" занимаются без участия главного тренера уже два дня.
Дело в том, что Андрей Талалаев не выходит тренировать команду, футболисты занимаются под руководством тренерского штаба.
В ближайшие дни возглавит подмосковный клуб "Химки" испанский тренер Франк Артига, сообщает "Чемпионат".
Раньше Артига был главным тренером московского ФК "Родина". Сейчас его пост занят Владимир Газзаев. Ранее бывший тренер футбольного клуба ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев заявил, что уверен в успех своего сына Владимира в клубе "Родина".
Паутинный клещ - один из самых вредоносных вредителей, часто атакующих баклажаны. Эти микроскопические членистоногие питаются соком растений, что приводит к угнетению и даже гибели культуры. Если вы заметили признаки их присутствия на ваших баклажанах, важно оперативно принять меры по борьбе с ними.