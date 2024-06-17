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Болельщики сборной Сербии сожгли флаг Албании после провокации

Сербские футбольные фанаты сожгли флаг Албании после провокации

1:14
Спорт

Футбольные фанаты сербской сборной на Евро-2024 перед матчем 1-го тура группового этапа, где сыграли Сербия с Англией, сожгли флаг Албании. Это произошло из-за провокации.

Сербские футбольные фанаты сожгли флаг Албании после провокации
Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Неизвестный мужчина спровоцировал толпу сербских болельщиков, показывая им флаг Албании. Болельщики отобрали у него флаг и сожгли его. На 13-й минуте матча гол забил полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем, переправив мяч в сетку ворот после подачи нападающего Букайо Саки.

Этот гол был единственным в противостоянии команд, пишет "Чемпионат".

Ранее сборные Сербии и Англии встречались в товарищеском матче в 2003 году. Тогда британцы выиграли со счётом 2:1.

Напомним, что Евро-2024 проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Команды, занявшие на групповом этапе первые и вторые места, а также четыре лучшие из занявших третьи места выйдут в 1/8 финала. В группе C также состоят Словения и Дания.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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