В Санкт-Петербурге воспитывают воинов в самом хорошем смысле этого слова

В Санкт-Петербурге прошёл отборочный турнир по ММА

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Северо-западный силовой альянс — NWPA в Санкт-Петербурге 16 июня провёл соревнования по MMA.

Фото: Плотников Дмитрий Pravda.Ru by Дмитрий Плотников

Соревнования были 1-м отборочным турниром к грандиозному событию "Шторм на Неве. Финал", который пройдёт в сентябре.

Отрадно, что Альянс поддерживает правительство Санкт-Петербурга. Городские власти власти во всем помогают этой организации. И NWPA оправдывает ожидания своего правительства.

"Несмотря на молодость нашей организации, мы добились немалого. А теперь под эгиду Северно-западного силового альянса мы начали привлекать меньшее структуры. Например, бойцовский клуб "Сечь ПРО", который после коллаборация с нами поставляет легионеров в другие промоушены России", — рассказывает глава Северо-западного силового альянса NWPA и представитель бизнес сообщества Санкт-Петербурга Сергей Козлов.

Надо отметить, что Альянс постоянно проводит гуманитарные миссии помощи армии России в спецоперации на Украине, многие участники соревнований под флагом NWPA являются бойцами ВС РФ.

Огромное значение придают тут патриотическому воспитанию: на соревнования приезжают курсанты военных училищ, воспитанники детских домов и т. д. Дважды альянс привозил юных спортсменов города Шахтёрска из Донецкой Народной Республики на соревнования в Санкт-Петербург. Словом, что такое патриотизм, здесь знают, и это слово для организации это не пустой звук.

Сергей Козлов отмечает, что задача организации — воспитать настоящего российского бойца и воина в самом хорошем смысле этого слова. Надо сказать, что такую цель сегодня преследует очень немногие промоушены. Как показывают последние криминальные сводки, для некоторых бойцовских организаций на первом месте стоят деньги и хайп.

Козлов и его организация работают абсолютно иначе. Тут даже не допускают провокаций для "продвижения" организации. Патриотизм, адекватность и уважение к соперникам и своей стране является девизом организации, что в свою очередь будет залогом успеха альянса, в этом я нисколько не сомневаюсь.

"Отрадное что много бойцов различных стран Содружества дружит и постоянно участвуют в этих соревнованиях. Площадка и дальше будет объединять граждан разных государств постсоветского пространства", — подытожил соревнования полномочный представитель Межпарламентской Ассамблеи СНГ Нурбек Сатвалдиев.