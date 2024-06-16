Чемпионка мира Тишова рассказала, что думает о российских фигуристках

Чемпионка мира по танцам Тишова назвала фигуристку, которую считает революционеркой

1:20 Your browser does not support the audio element. Спорт

Четырёхкратная чемпионка мира по спортивно-бальным танцам Ариадна Тишова, которая после окончания своей спортивной карьеры стала ведущей на ТНТ, выразила свою высокую оценку Камиле Валиевой и Александре Трусовой в контексте их умения передавать образы на льду.

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating is licensed under public domain

Ариадна Тишова отметила, что Камила Валиева обладает выдающейся гибкостью и пластичностью, что придает её движениям лёгкость и воздушность.

Она также отметила взрывной характер и способность Александры Трусовой энергично вовлекать публику в свое выступление.

"Александра Трусова обладает взрывным характером и умеет заряжать энергией зал. На мой взгляд, она настоящая революционерка в женском фигурном катании", — сказала Тишова, слова которой передаёт Газета.Ru.

Спортивный опыт Ариадны Тишовой позволяет ей отметить не только техническое мастерство этих фигуристок, но и их способность выразить себя на льду и рассказать историю через свои прокаты.

Она также выразила восхищение грацией и пластичностью Евгении Медведевой, а также уникальным стилем катания Алины Загитовой. Ариадна Тишова подчеркнула талант и индивидуальность этих фигуристок, которые заслуживают признания и восхищения.