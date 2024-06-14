В ФК "Краснодар" написали прощальный пост в честь Сафонова, перешедшего в "ПСЖ"

В ФК "Краснодар" признались, что будут скучать по Сафонову после его перехода в "ПСЖ"

1:19 Your browser does not support the audio element. Спорт

Пресс-служба футбольного клуба "Краснодар" выразила свою признательность и высокую оценку вратарю Матвею Сафонову за его вклад и развитие в команде.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Клуб обратился к своему бывшему воспитаннику, который принял решение перебраться во французский "ПСЖ".

Сафонову был предложен контракт, рассчитанный до конца июня 2029 года, что подтверждает доверие и ожидания клуба от него.

Матвей Сафонов, 25-летний российский вратарь, привлек внимание своими выступлениями в "Краснодаре" в прошлом сезоне. За команду он провел 30 матчей, пропустив 27 голов и сохранив свои ворота неприступными в 11 играх. Его переход в "ПСЖ" приобрел большую значимость, а его стоимость оценивается в € 18 млн согласно данным Transfermarkt.

Пресс-служба клуба "Краснодар" пожелала Матвею Сафонову успехов в его новой команде и в его дальнейшей футбольной карьере. Переход Сафонова в "ПСЖ" подтверждает его талант и потенциал, и клуб гордится его достижениями.

"Мотя, мы будем скучать! И болеть за тебя!", — говорится в Telegram-канале клуба.