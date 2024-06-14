В ФК "Краснодар" написали прощальный пост в честь Сафонова, перешедшего в "ПСЖ"

Пресс-служба футбольного клуба "Краснодар" выразила свою признательность и высокую оценку вратарю Матвею Сафонову за его вклад и развитие в команде.
Клуб обратился к своему бывшему воспитаннику, который принял решение перебраться во французский "ПСЖ".
Сафонову был предложен контракт, рассчитанный до конца июня 2029 года, что подтверждает доверие и ожидания клуба от него.
Матвей Сафонов, 25-летний российский вратарь, привлек внимание своими выступлениями в "Краснодаре" в прошлом сезоне. За команду он провел 30 матчей, пропустив 27 голов и сохранив свои ворота неприступными в 11 играх. Его переход в "ПСЖ" приобрел большую значимость, а его стоимость оценивается в € 18 млн согласно данным Transfermarkt.
Пресс-служба клуба "Краснодар" пожелала Матвею Сафонову успехов в его новой команде и в его дальнейшей футбольной карьере. Переход Сафонова в "ПСЖ" подтверждает его талант и потенциал, и клуб гордится его достижениями.
"Мотя, мы будем скучать! И болеть за тебя!", — говорится в Telegram-канале клуба.
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