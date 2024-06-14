Алина Загитова анонсировала на премии "Муз-ТВ" незабываемый образ и сюрприз для фанатов

Загитова пообещала зрителям премии "Муз-ТВ" сюрприз

1:15 Your browser does not support the audio element. Спорт

Победительница Олимпийских игр 2018 года и чемпионка мира в женском одиночном катании Алина Загитова поделилась в своём Телеграм-канале информацией о предстоящем интересном мероприятии, к которому она готовится.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она пригласила своих поклонников посмотреть премию "Муз-ТВ" и отметила, что у неё будет новый образ, который обязательно вызовет обсуждения, а также то, что она готовит сюрприз для зрителей.

"Сейчас я готовлюсь на съёмочку, а завтра я советую вам смотреть премию "Муз-ТВ". Во-первых, потому что у меня будет новый образ, который 100% будет обсуждаться, а второе — я готовлю для вас сюрприз, поэтому обязательно к просмотру", — сообщила фигуристка.

Алина Загитова, которой сейчас 22 года, является исключительной фигуристкой-одиночницей в истории России и второй в мире после Ким Ю На, которой удалось завоевать все высочайшие титулы в мировом фигурном катании, получив знаменитый "Большой шлем". В 2019 году она объявила о временной приостановке спортивной карьеры. В настоящее время Алина активно участвует в различных проектах, развиваясь вне спорта.