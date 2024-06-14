Фигуристы мира теперь официально могут выполнять сальдо в своих программах

На конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU), который проходил в Лас-Вегасе (США), было объявлено о разрешении выполнения сальто в фигурном катании.
Изменение в правилах вступит в силу начиная с сезона-2024/2025. В предыдущих правилах сальто было запрещено, и фигуристы, решившие исполнить данный элемент, получали двухбалльный штраф.
Это решение стало новостью для фигуристов, особенно для французского спортсмена Адама Сяо Хим Фа, который выполнял сальто в сезоне-2023/2024. В этом сезоне он продемонстрировал прекрасные выступления, завоевав золото на чемпионате Европы и заняв третье место на чемпионате мира.
Кроме того, на конгрессе ISU было принято решение о сокращении количества прыжков в произвольной программе с семи до шести. Это изменение вступит в силу сезона-2026/2027, что позволит фигуристам более осознанно подходить к созданию своих программ и осуществлять более гармоничные выступления.
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