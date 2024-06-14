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Губерниев пообещал, что российские спортсмены, которые едут на ОИ-2024, станут героями спорта в РФ

Губерниев назвал российских атлетов на ОИ-2024 "Героями спорта в России"

1:25
Спорт

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отметил, что в последнее время пресса перестала оказывать такое значительное давление на спортсменов, которые собираются поехать на предстоящие Олимпийские игры.

Губерниев назвал российских атлетов на ОИ-2024 "Героями спорта в России"
Фото: commons.wikimedia.org by Frolzart is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В своём Телеграм-канале Губерниев отметил, что стало ясно, что только те спортсмены, которые соответствуют всем необходимым критериям и прошли квалификацию, будут выступать и станут истинными героями спорта в России. Он добавил, что это очевидно для всех, кто имеет хотя бы небольшое понимание и любовь к своей Родине.

"Сейчас стало окончательно ясно, кто сможет — тот поедет, будет выступать и станет истинным Героем Спорта в России!!! Это понятно всем и каждому!!! У кого есть голова на плечах и любовь к Родине…", — написал Губерниев.

Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях под нейтральным флагом при соблюдении всех требований и критериев. Кроме того, МОК объявил о создании специального комитета для проверки соответствия спортсменов с российскими паспортами установленным правилам и требованиям.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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