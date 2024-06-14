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Мартин Якубко: лучше бы в России развивали детский футбол, чем закидывали бабками легионеров

Футболист Якубко не понимает, зачем российские клубы покупают легионеров

1:52
Спорт

Бывший футболист сборной Словакии и клубов "Амкар" и "Москва" Мартин Якубко выразил свои мысли о расходах российских клубов на зарубежных легионеров в период их отстранения от международных соревнований, а также высказался о текущем уровне Российской Премьер-Лиги.

Футболист Якубко не понимает, зачем российские клубы покупают легионеров
Фото: commons.wikimedia.org by Эдгар Брещанов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Якубко заявил, что не понимает, почему российские клубы не делают большую ставку на развитие своей молодежи, а предпочитают покупать зарубежных футболистов. Он высказал мнение, что лучше было бы вложить финансовые ресурсы в развитие детского футбола и привлечение квалифицированных тренеров, что приносило бы больше пользы, чем тратить деньги на легионеров.

"Почему в России не делают ставку на свою молодёжь, а покупают легионеров? Вот этого я не понимаю, если честно. Если бы деньги вкладывали в развитие детского футбола, приглашали специалистов из той же Бразилии, это было бы в сто раз лучше, чем закидывать бабками легионеров", — сказал Якубко в беседе с "РБ Спорт".

Относительно текущего уровня Российской Премьер-Лиги, Якубко отметил, что команды большую часть времени проводят, играя друг с другом. Он считает, что это не позволяет объективно оценить уровень чемпионата.

Якубко ссылается на высказывания российских специалистов, которые также выразили мнение о снижении общего уровня лиги. Он приводит пример матча "Краснодара" и "Ахмата", указывая, что такие игры не дают полной картины об уровне команды.

Российские клубы и сборные были временно отстранены от международных турниров ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Мартин Якубко ранее выступал за российские клубы "Сатурн" из Раменского, "Химки", "Москву", а также за "Амкар".

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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