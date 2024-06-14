Дасаев выступил за продление контракта Карпина в сборной России

Дасаев считает, что Карпин должен продолжать тренировать сборную России

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-вратарь московского "Спартака" и сборной СССР Ринат Дасаев считает, что нынешний тренер сборной России по футболу Валерий Карпин должен продолжать тренировать нашу команду.

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Он талантливый тренер, хорошо работает со сборной. Единственное, я же не знаю, что сам Валера думает. Если есть у него здоровье и опыт, чтобы разрываться между "Ростовом" и сборной, то почему нет", — цитирует Дасаева "Чемпионат".

Ринат Дасаев считает, что заслуга Карпина в том числе заключается в том, что он дает играть молодым спортсменам и в "Ростове", и в сборной России.