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Скрипченко назвал трёх самых перспективных российских футболистов

Тренер Скрипченко назвал трёх самых перспективных игроков

0:56
Спорт

Главный тренер минского футбольного клуба "Динамо" Вадим Скрипченко рассказал, кто по его мнению является самыми сильными российскими игроками.

Тренер Скрипченко назвал трёх самых перспективных игроков
Фото: Московский Локомотив by Валерий Дед is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Кстати, ранее он тренировал "Крылья Советов", "Урал" и махачкалинский "Анжи".

По словам Скрипченко, в минувшем сезоне ярко и нестандартно сыграл Тюкавин. Борьба "Динамо" за чемпионство связана именно с его игрой.

"Выделю Игоря Дмитриева из "Урала" и Данилу Козлова из "Балтики". Дай бог, чтобы Козлов заиграл в "Зените", хотя это будет очень сложно", — цитирует Скрипченко "Матч ТВ".

Кстати, Данила Козлов, который собирается купить "Зенит", был в системе сине-бело-голубых ранее с 2022 года.

19-летний Игорь Дмитриев играет за "Урал" уже год. Он перешёл в екатеринбургскую команду из "Ленинградца".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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