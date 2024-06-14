Уэйн Руни: Я всегда говорил Роналду, что он уродлив

Руни рассказал, что его шутки сердили Роналду

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал, как он мог рассердить футболиста Криштиану Роналду.

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Руни рассказал, что он любил подшутить над Роналду.

"У нас были хорошие отношения, но мы были полными противоположностями. Он смотрел в зеркало и говорил себе, что он красивый. Я всегда говорил ему, что он уродлив. Я говорил ему: "Нет, ты не такой", — цитирует Руни BBC Radio 5 Live Football Daily.

По словам нападающего, такие шутки заставляли Роналду рассердиться.

"КП Спорт" пишет, что Роналду играл за ряд топовых европейских команд и выиграл много наград в клубном футболе.

В сборной Португалии он забрал медали всех достоинств Евро плюс Лига наций.

В настоящее время Криштиану Роналду доигрывает в чемпионате Саудовской Аравии.