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Уэйн Руни: Я всегда говорил Роналду, что он уродлив

Руни рассказал, что его шутки сердили Роналду

0:54
Спорт

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни рассказал, как он мог рассердить футболиста Криштиану Роналду.

Руни рассказал, что его шутки сердили Роналду
Фото: flickr.com by gowestphoto is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Руни рассказал, что он любил подшутить над Роналду.

"У нас были хорошие отношения, но мы были полными противоположностями. Он смотрел в зеркало и говорил себе, что он красивый. Я всегда говорил ему, что он уродлив. Я говорил ему: "Нет, ты не такой", — цитирует Руни BBC Radio 5 Live Football Daily.

По словам нападающего, такие шутки заставляли Роналду рассердиться.

"КП Спорт" пишет, что Роналду играл за ряд топовых европейских команд и выиграл много наград в клубном футболе.

В сборной Португалии он забрал медали всех достоинств Евро плюс Лига наций.

В настоящее время Криштиану Роналду доигрывает в чемпионате Саудовской Аравии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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