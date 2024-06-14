Журова сообщила, что канадские хоккеисты хотели не дать наложить санкции на Третьяка

Российская олимпийская чемпионка и депутат Государственной Думы Светлана Журова высказала своё мнение о включении известного советского и российского хоккеиста Владислава Третьяка в санкционный список Канады.
Депутат отметила, что во время общения с канадским хоккейным сообществом, они проявили желание выступить в его защиту. Журова также подчеркнула, что Владислав Третьяк пользуется глубоким уважением в Канаде и США, особенно в свете его роли в Суперсерии.
"Мы общались с канадским хоккейным сообществом. Когда начали вносить [в список санкций] меня и Владислава Александровича, они хотели вступиться. Когда был юбилей Суперсерии, они хотели, чтобы кто-то приехал. Именно лично к Третьяку с глубоким уважением относятся в Канаде и в Америке", — сказала Журова в разговоре с ТАСС.
Она отметила, что включение его в санкционный список является чисто политическим решением, которое необходимо рассматривать с учетом существующей политической конъюнктуры.
Владислав Третьяк известен своими спортивными достижениями, включая трехкратное олимпийское золото, десять чемпионств мира и победу в Кубке Канады в составе сборной СССР. Он также занимает должность президента Федерации хоккея России с 2006 года.
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