Женская сборная РФ по футболу упала в рейтинге ФИФА

В обновлённом рейтинге ФИФА женская сборная России по футболу опустилась на одну строчку ниже, чем была. Список опубликован 14 июня на официальном сайте Международной федерации футбола.
Теперь наша команда находится на 27-м месте рейтинга.
РИА Новости спорт пишет, что в активе отечественной команды 1703,92 балла. Российские спортсменки все еще не допущены к международным соревнованиям.
На первом месте в мировом рейтинге находится сборная Испании. Вторую строчку занимает сборная Франции, британки расположились на третьем месте.
Кстати, обновлённый рейтинг ФИФА в следующий раз будет опубликован 16 августа.
Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.