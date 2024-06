Женская сборная РФ по футболу упала в рейтинге ФИФА

В обновлённом рейтинге ФИФА женская сборная России по футболу опустилась на одну строчку ниже, чем была. Список опубликован 14 июня на официальном сайте Международной федерации футбола.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic