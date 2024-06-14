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Женская сборная РФ по футболу упала в рейтинге ФИФА

Женская сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Спорт

В обновлённом рейтинге ФИФА женская сборная России по футболу опустилась на одну строчку ниже, чем была. Список опубликован 14 июня на официальном сайте Международной федерации футбола.

Женская сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Теперь наша команда находится на 27-м месте рейтинга.

РИА Новости спорт пишет, что в активе отечественной команды 1703,92 балла. Российские спортсменки все еще не допущены к международным соревнованиям.

На первом месте в мировом рейтинге находится сборная Испании. Вторую строчку занимает сборная Франции, британки расположились на третьем месте.

Кстати, обновлённый рейтинг ФИФА в следующий раз будет опубликован 16 августа.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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