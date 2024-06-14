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Новая страница в мире единоборств. Санкт-Петербург переписывает историю ММА индустрии

В Санкт-Петербург приедут бойцы ММА из дружественных государств

1:56
Спорт

На фоне сегодняшних не очень радостных новостей из мира спортивных единоборств, где бойцы MMA то и дело попадают в различные криминальные сводки, в Санкт-Петербурге есть на это свой адекватный ответ.

В Санкт-Петербург приедут бойцы ММА из дружественных государств
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru

Сегодня Северная столица становится по-настоящему новым центром спортивных мероприятий бойцовского сообщества. Отрадно, что огромное значение здесь придают воспитанию молодёжи в патриотическом русле.

Северно-Западный Силовой Альянс (NWPA) в эти выходные проведёт клубный турнир по MMA — "Сечь PRO". Соревнования пройдут в абсолютно новом формате под эгидой промоушена NWPA Fighting.

Это будут отборочные соревнования к беспрецедентному спортивному событию, которое пройдёт в сентябре этого года. Огромный стадионный турнир "Шторм на Неве. Финал" будет проходить в рамках большого спортивного фестиваля.

А сейчас лучшие российские промоутеры MMA готовятся к этому событию, и нет никакого сомнения, что Северная Пальмира увидит грандиозное событие, которое перевернёт российский MMA.
Но самое главное, что этот турнир будет международным. В Санкт-Петербург приедут молодые амбициозные бойцы из Таджикистана, Киргизии, Афганистана, Ирана, Армении, ну и, конечно, здесь будет немало начинающих звёзд российских единоборств.

Нет смысла называть все имена. Пусть пока они не очень известны, но именно эти соревнования откроют дорогу молодым талантливым бойцам России и дружественных нам государств.

Медиахолдинг Pravda.Ru обязательно осветит эти интереснейшие соревнования. Ждём зрелищных боёв, красивых побед и атмосферы дружбы и братства на спортивной арене. Санкт-Петербург в эти выходные пишет новую историю MMA!

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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