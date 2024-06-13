Согласно официальному заявлению министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сборная Украины получит дополнительную охрану во время проведения чемпионата Европы 2024.
"Это особый вызов для нас, и мы настроены на то, чтобы выделить именно этой команде особую защиту", — сказала Нэнси Фезер в интервью изданию Bild*.
Это решение принято для обеспечения особой защиты украинской команды во время турнира.
Групповой этап сборной Украины включает матчи против Бельгии, Румынии и Словакии, с первым матчем запланированным на 17 июня против Румынии.
Чемпионат Европы 2024 пройд`т с 14 июня по 14 июля на десяти стадионах в десяти городах.
* газета Bild заблокирована в России решением Роскомнадзора с весны 2022 года.
В середине июня чесноку необходима фосфорно-калийная подкормка для созревания головок.