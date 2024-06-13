Сборную Украины во время Евро-2025 будут охранять дополнительно

Сборной Украины дадут дополнительную охрану на Евро-2024

0:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Согласно официальному заявлению министра внутренних дел Германии Нэнси Фезер, сборная Украины получит дополнительную охрану во время проведения чемпионата Европы 2024.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Это особый вызов для нас, и мы настроены на то, чтобы выделить именно этой команде особую защиту", — сказала Нэнси Фезер в интервью изданию Bild*.

Это решение принято для обеспечения особой защиты украинской команды во время турнира.

Групповой этап сборной Украины включает матчи против Бельгии, Румынии и Словакии, с первым матчем запланированным на 17 июня против Румынии.

Чемпионат Европы 2024 пройд`т с 14 июня по 14 июля на десяти стадионах в десяти городах.

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