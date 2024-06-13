Владислав Третьяк попал под санкции, наложенные властями Канады

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Канада наложила санкции на легендарного советского вратаря Третьяка

Спорт

Медиа информируют о введении Канадой санкций в отношении легендарного советского экс-вратаря Владислава Третьяка.

Канада наложила санкции на легендарного советского вратаря Третьяка
Фото: commons.wikimedia.org by Government.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

По данным официального сайта МИД страны, в сводный канадский список автономных санкций включены лица, подпадающие под специальные экономические меры и меры правосудия для жертв коррупции среди иностранных должностных лиц.

Эти имена, однако, включены в список исключительно для административных целей, который, в свою очередь, не обладают силой закона.

Владислав Третьяк является известным вратарем, который трижды становился олимпийским чемпионом, десять раз выигрывал чемпионат мира и был участником сборной СССР, которая победила в Кубке Канады. С 2006 года, он также является президентом Федерации хоккея России.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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