Российских теннисистов пустят на Олимпийские игры

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Международная федерация тенниса разрешила российским теннисистам участвовать в Олимпийских играх в Париже, об этом ТАСС рассказал Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России.

Ранее Тарпищев уже говорил ТАСС, что в случае допуска к Играм в одиночном разряде выступят восемь российских спортсменов: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова и Мирра Андреева.

Российские теннисисты тесно связаны с западным споротом, тренируются по большей части на Западе и потому не видят ничего зазорного в участии в Олимпийских играх на условиях Запада. К тому же, теннис считается сугубо индивидуалистическим видом спорта, и каждый спортсмен сражается не столько за страну, сколько за себя.