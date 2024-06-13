Кварацхелия рассказал о грандиозных планах Грузии на Евро-2024

Игрок сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия рассказал, что его команда собирается сильно выступить на чемпионате Европы 2024 года.
"Мы поедем на Евро не просто ради участия, мы хотим оставить свой след, написать новую страницу истории", — цитирует его официальный сайт УЕФА.
По словам футболиста, его команда сосредоточена и готова к турниру. Тбилиси ждет дебюта своей сборной.
Напомним, национальная команда Грузии по футболу впервые в своей истории сыграет на чемпионате Европы.
Игроку Хвиче Кварацхелии 23 года. В сезоне-2023/24 выступил в 45 матчах за итальянский "Наполи" в различных турнирах, забил 11 мячей и отдал девять результативных передач.
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