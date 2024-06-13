Кварацхелия рассказал о грандиозных планах Грузии на Евро-2024

Кварацхелия: Грузия приехала на Евро, чтобы написать новую страницу истории

Игрок сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия рассказал, что его команда собирается сильно выступить на чемпионате Европы 2024 года.

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"Мы поедем на Евро не просто ради участия, мы хотим оставить свой след, написать новую страницу истории", — цитирует его официальный сайт УЕФА.

По словам футболиста, его команда сосредоточена и готова к турниру. Тбилиси ждет дебюта своей сборной.

Напомним, национальная команда Грузии по футболу впервые в своей истории сыграет на чемпионате Европы.

Игроку Хвиче Кварацхелии 23 года. В сезоне-2023/24 выступил в 45 матчах за итальянский "Наполи" в различных турнирах, забил 11 мячей и отдал девять результативных передач.