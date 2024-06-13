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Слишкович назвал фейком информацию вокруг своей персоны

Слишкович ответил на слухи о себе

0:54
Спорт

Экс-наставник московского футбольного клуба "Спартак" Владимир Слишкович назвал фейковыми слухи о себе.

Слишкович ответил на слухи о себе
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, много лживой информации распространялось о больших деньгах, которые он якобы просил у руководства клуба.

Напомним, что "Спартак" сообщил об уходе Слишковича 29 мая. Его пост занял серб Деян Станкович.

"За всю свою футбольную карьеру у меня не было конфликтов ни с кем. Я начитался глупостей о том, что я якобы просил огромные деньги, что Владимир Ивич не хотел со мной работать. Я вас уверяю, что это все ложь некоторых людей и их собственные интересы", — рассказал Слишкович агентству РИА Новости.

Он добавил, что руководство "Спартака" всегда было корректным по отношению к нему, и он всегда чувствовал поддержку клуба.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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