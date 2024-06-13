Газзаев уверен в успехе сына в ФК "Родина"

Экс-тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев уверен в успехе своего сына в футбольном клубе "Родина".
Его сын Владимир Газзаев будет занимать пост главного тренера команды.
"Поздравляю сына с назначением на пост главного тренера "Родины". Я уверен, что он будет успешно работать. Когда он работал в "Алании" в самый сложный период, когда сезон длился полтора года, он вывел команду в премьер-лигу, играл в финале", — цитирует Газзаева РИА Новости.
Клуб "Родина" выступает в Первой лиге. 12 июня руководство рассказало о назначении Владимира Газзаева на должность главного тренера. Он сменил испанского специалиста Франка Артигу.
Валерий Газзаев считает, что его сын сможет выполнить все задачи, которые ему поставит руководство футбольного клуба.
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