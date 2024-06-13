Футболист Месси собирается пропустить Олимпиаду в Париже

Экс-футболист испанского клуба "Барселона" Лионель Месси заявил, что не собирается ехать на Олимпиаду в Париже.
Напомним, что ОИ-2024 проведут с 26 июля по 11 августа. В футбольном турнире примут участие команды из игроков не старше 23 лет. Однако можно включить в состав не более трех футболистов старше.
Месси не собирается играть в составе национальной сборной Аргентины.
"Трудно принять участие в олимпийском турнире, потому что начинается еще и Кубок Америки, получится, что меня не будет в "Интер Майами" два или три месяца подряд", — цитирует Месси РИА Новости.
По его словам, в его возрасте уже нужно быть более избирательным. Для Месси перебор — участие сразу в двух турнирах.
Напомним, что Лионелю Месси 36 лет.
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