Тренер назвал упражнение для сильной спины красивого рельефа

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Тренер Борис Ильин рассказал, что рычажную тягу в тренажере можно выполнять несколькими способами. Это упражнение поможет вам сделать спину сильной, а рельеф красивым.

Фото: flickr.com by Jeff Drongowski is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

"Рычажная тяга в тренажёре — это изолированное упражнение, направленное на развитие мышц спины. Отличие рычажных тренажёров от блочных в том, что нагрузка передаётся не через систему блоков и тросов, а через один или несколько рычагов", — цитирует Ильина "Чемпионат".

Рычажная тяга в тренажёре делают в "хаммере". Он обычно состоит из сиденья, подставок для ног, мягкого упора, двух ручек. Их нужно использовать в качестве рычагов во время выполнения упражнения.

По словам тренера, это упражнение задействует трапециевидную, ромбовидную и широчайшую мышцы спины. Также дельтовидную, трёхглавую и двуглавую мышцы плеча, большую и малую круглые мышцы спины.