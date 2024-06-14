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Тренер рассказал, в чем польза приседаний по технике Эдварда Зерхера

1:20
Спорт

Тренер Иван Иванов объяснил, почему полезно приседать по технике Эдварда Зерхера.

Тренер рассказал, в чем польза приседаний по технике Эдварда Зерхера
Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эдвард Зерхер — американский атлет, пауэрлифтер. Активный период его спортивной деятельности пришёлся на 30-е годы XX века.

Он поднял 243 кг в становой тяге при собственном весе 75 кг.

Основной плюс приседаний по его технике — возможность нарастить мышечную массу и сделать это с максимальной эффективностью.

Всё из-за работы большого массива мышц и нестандартной амплитуды движения, пишет "Чемпионат".

Чтобы приседать по технике Зерхера, установите штангу на стойках на уровне локтевого сгиба. Разместите гриф на локтевом сгибе, руки согните и скрепите в замок на уровне ключиц. Через присед снимите штангу со стоек, затем сделайте несколько шагов назад. Примите стойку, ноги на ширине плеч, носки направлены вперёд. Напрягите корпус и пресс, спину выпрямите, взгляд направьте вперёд.

Медленно опуститесь в присед, одновременно отводя таз назад. Затем активно приведите мышцы ягодиц и бёдер, чтобы вернуться в исходную позицию. Выпрямитесь, оставляя корпус напряжённым.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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