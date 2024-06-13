Участница ОИ-2024 из Австралии пожаловалась на высокую стоимость билетов на Игры в Париже

Австралийская олимпийская чемпионка по водному поло Матильда Кернс выразила своё недовольство высокой стоимостью билетов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Спортсменка поделилась информацией, что билет всего на одну игру сборной Австралии по водному поло для её родственников обошёлся более чем в 140 тысяч российских рублей.
"Нашей семье и друзьям придётся заплатить около $ 1625 за билет, чтобы посмотреть только одну из моих игр на Олимпиаде", — возмутилась Кернс в своих соцсетях.
Олимпийские игры в Париже пройдут в период с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) согласился допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях под нейтральным флагом при соблюдении всех критериев допуска и квалификации. Ранее МОК объявил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определенным правилам.
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