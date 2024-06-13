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Татьяна Навка дала пояснения насчёт участия Валиевой в её ледовом шоу

Навка заверила, что для выступления Валиевой в её шоу есть все разрешения

1:29
Спорт

Олимпийская чемпионка по танцам на льду Татьяна Навка прокомментировала участие фигуристки Камилы Валиевой в её шоу "Руслан и Людмила".

Навка заверила, что для выступления Валиевой в её шоу есть все разрешения
Фото: commons.wikimedia.org by Сайт Министерства спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Навка подтвердила, что у Камилы имеются все необходимые разрешения для участия в шоу.

В своем выступлении на YouTube-канале ATP Tour, Навка отметила, что хотя Камила могла выступать в шоу ранее, она решила сосредоточиться на учёбе перед поступлением в институт.

"У нас есть все разрешения на участие Камилы в нашем шоу. Она могла выступать на наших шоу и ранее, у нас проходило небольшое количество шоу в весеннее время. Но она из-за того, что готовится к поступлению в институт, просто приняла решение окунуться в учёбу и поступить в этом году в институт", — рассказала Навка в беседе с ТАСС.

Навка подчеркнула, что её шоу соответствует правилам Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и российским правилам. Команда Камилы в этом вопросе работает с юристами, которые занимаются всеми аспектами, связанными с выступлением спортсменки на шоу.

Стоит отметить, что выступление Камилы Валиевой в шоу "Руслан и Людмила" будет первым после её дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Ранее она участвовала в подобных шоу в январе 2022 года. Планируется, что Камила выступит в рамках шоу с согласия ВАДА.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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