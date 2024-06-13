Медведев дал смелый прогноз относительно своего участия в нынешнем Уимблдоне-2024

Даниил Медведев дал обещание стать победителем Уимблдона-2024

1:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российский теннисист и пятая ракетка мира Даниил Медведев выразил надежду на успешный текущий сезон и заявил, что его целью является выигрыш первого значительного титула на травяном покрытии Уимблдона.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Медведев поделился своим прогнозом на YouTube-канале ATP Tour, где он уверенно заявил, что Дрэйпер станет победителем турнира в Квинс Клабе, а сам он выиграет свой первый крупный титул на траве.

"Это смелый прогноз, но Дрэйпер станет победителем Квинс Клаба, а я выиграю первый крупный титул на траве", — сказал Медведев.

Хотя у Медведева уже имеется одна победа на травяном покрытии с турнира в Санта-Понсе, Испания, в 2021 году, его амбиция и стремление победить на более престижных турнирах на траве остаются высокими.

В 2022 году он также сумел достичь финалов двух турниров категории ATP-500 на траве в Хертогенбосхе, Нидерланды, и Галле, Германия, однако уступил своим соперникам. В нынешнем сезоне Медведев пока не сумел выиграть турнир на травяном покрытии.