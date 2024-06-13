Медведев дал смелый прогноз относительно своего участия в нынешнем Уимблдоне-2024

Российский теннисист и пятая ракетка мира Даниил Медведев выразил надежду на успешный текущий сезон и заявил, что его целью является выигрыш первого значительного титула на травяном покрытии Уимблдона.
Медведев поделился своим прогнозом на YouTube-канале ATP Tour, где он уверенно заявил, что Дрэйпер станет победителем турнира в Квинс Клабе, а сам он выиграет свой первый крупный титул на траве.
"Это смелый прогноз, но Дрэйпер станет победителем Квинс Клаба, а я выиграю первый крупный титул на траве", — сказал Медведев.
Хотя у Медведева уже имеется одна победа на травяном покрытии с турнира в Санта-Понсе, Испания, в 2021 году, его амбиция и стремление победить на более престижных турнирах на траве остаются высокими.
В 2022 году он также сумел достичь финалов двух турниров категории ATP-500 на траве в Хертогенбосхе, Нидерланды, и Галле, Германия, однако уступил своим соперникам. В нынешнем сезоне Медведев пока не сумел выиграть турнир на травяном покрытии.
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