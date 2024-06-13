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Слишкович в образно-метафирической форме выразил своё отношение к "Спартаку"

Тренер Слишкович сравнил "Спартак" с камнем, который два года лежал в его кармане

1:06
Спорт

Бывший тренер московского футбольного клуба "Спартак" Владимир Слишкович выразил свою признательность и привязанность к команде, говоря о ней в очень метафорической форме.

Тренер Слишкович сравнил "Спартак" с камнем, который два года лежал в его кармане
Фото: commons.wikimedia.org by Анна Нэсси is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Тренер сравнил "Спартак" с камнем, который он всё время работы с клубом носил в кармане.

Слишкович подчеркнул, что "Спартак" дал ему много и он никогда не забудет об этом, поэтому для него клуб остается особенным.

"Если бы у вас в кармане лежал два года камень, вы бы его полюбили. "Спартак" мне многое дал, я никогда этого не забуду, для меня этот клуб навсегда останется особенным, — сказал Слишкович в разговоре с "РИА Новости Спорт".

В то время как он исполнял обязанности главного тренера, "Спартак" не потерпел ни одного поражения, занимая пятое место в сезоне 2023/2024. В конце мая "Спартак" объявил об увольнении Слишковича, и ходили слухи о его возможном переходе в "Химки". Однако сам тренер опроверг эти слухи.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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