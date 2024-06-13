Экс-футболист "Оренбурга" Гойкович о трансфере Сафонова: "Подумал, что это шутка"

Бывший футболист "Оренбурга" Ренато Гойкович выразил своё недоумение в свете информации о возможном переходе голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова во французский "Пари Сен-Жермен".
Гойкович отметил, что ему показалось это неправдоподобным, не из-за недостатков Сафонова как игрока, а из-за странности перехода из российского клуба в "ПСЖ" в такое непростое для российских спортсменов время.
"Когда я услышал, что Матвей переходит в "ПСЖ", подумал, что это шутка. Не из-за того, что Сафонов плохой игрок, а потому что речь про переход из "Краснодара" в "ПСЖ" в момент, когда российские клубы не играют в еврокубках и сборная России не выступает в официальных матчах", — сказал Гойкович в разговоре в "РБ Спорт".
Однако Гойкович предположил, что Сафонову, вероятно, были предоставлены все необходимые объяснения со стороны клуба.
Ранее известный журналист Фабрицио Романо сообщил, что "ПСЖ" намерен приобрести Сафонова и заключить с ним контракт до 2029 года, а за трансфер краснодарского голкипера "Краснодар" получит около €20 млн, включая дополнительные бонусы.
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