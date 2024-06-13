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Фитнес-тренер рассказал о важности амплитуды движений

1:38
Спорт

Тренер Андрей Белоцветов рассказал, что такое амплитуда движений. Именно от этого показателя зависит рост мышц, жиросжигание и рельеф тела.

Фитнес-тренер рассказал о важности амплитуды движений
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

По словам тренера, амплитуда движений во многом определяет эффективность и безопасность упражнений

Амплитуда — диапазон или размах движения, который проходит часть тела относительно другой части тела или снаряда. Когда речь идёт о тренировках со спортивным снарядами, амплитуду движения характеризуют как расстояние, которое снаряд проходит от начала и до конца движения.

Амплитуда может быть полной и частичной.

Использование первой способствует увеличению длины мышц и повышению их эластичности, что позволяет эффективно наращивать рабочие веса и, как следствие, силу и массу.

При использовании частичной амплитуды мышцы работают в статодинамическом режиме — не укорачиваются и не удлиняются полностью. Это помогает развить выносливость, укрепить сосуды и снизить и изношенность суставов.

Существует также полная амплитуда с постоянным напряжением.

"Этот режим более энергозатратен, позволяет развивать и силу, и выносливость, а также помогает избежать рывковых бесконтрольных движений, которые могут травмировать. Большинство профессионалов строят свой тренировочный процесс на основе полной амплитуды с постоянным напряжением", — цитирует тренера "Чемпионат".

Добавим, что на амплитуду влияет анатомия суставов, эластичность мышц и уровень физической подготовки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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