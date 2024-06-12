Туктамышева рассказала, что думает насчёт повышения возрастного ценза в фигурном катании

Туктамышева: в фигурном катании нечестно сравнивать детский и женский организм

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Известная фигуристка и чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась своим мнением о повышении возрастного ценза для участия фигуристов на взрослых соревнованиях.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В своем блоге фигуристка признала, что не имеет чёткой точки зрения на этот вопрос и продолжает размышлять над ним.

Сама Туктамышева начала профессиональную карьеру в фигурном катании в раннем возрасте, и она считает, что у спортсменов, которые чувствуют атмосферу взрослых соревнований, есть преимущество при выступлении на международной арене.

В то же время она признаёт различия между детским и взрослым организмом, поэтому понимает аргументы, которые могли привести к повышению возрастного ценза.

"В то же время не совсем честно сравнивать женский организм и детский. Думаю, этим во многом руководствовались, когда повышали ценз. Действительно есть огромная разница в программах, физике, выносливости", — написала Туктамышева.

В программе фигурного катания существуют большие различия в сложности, физической подготовке и выносливости, что может быть учтено при принятии решения о возрастном ограничении.

В 2022 году Международный союз конькобежцев принял решение повысить минимальный возраст фигуристов, допущенных к взрослым соревнованиям, до 17 лет с сезона 2024/2025.