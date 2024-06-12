Первая ракетка мира Ига Свёнтек объяснила, почему решила сняться с турнира в Берлине

Топовая теннисистка и первая ракетка мира Ига Свёнтек приняла решение пропустить предстоящий турнир WTA-500 в Берлине.
Она объявила о своем решении через официальную пресс-службу турнира, где сообщила, что испытывает физическую и эмоциональную усталость после интенсивных девяти недель соревнований. Свёнтек выразила свое сожаление и отметила необходимость взять паузу для отдыха и восстановления.
"К сожалению, из-за физической и моральной усталости после девяти напряжённых недель я снялась с турнира в Берлине, чтобы отдохнуть и восстановиться", — пояснила Свёнтек.
Польская теннисистка недавно завоевала титул на "Ролан Гаррос" в 2024 году, одержав победу над Ясмин Паолини из Италии в финале. Этот титул стал уже её третьей победой подряд на французском Гранд-шлеме и четвёртой победой в целом на этом турнире. Ига Свёнтек в настоящее время имеет на своём счету 21 трофей на турнирах WTA, включая пять побед на Гранд-шлем турнирах.
Турнир в Берлине (Германия) пройдёт с 17 по 23 июня и объединит всех топ-10 теннисисток мирового рейтинга. Важно отметить, что поскольку Свёнтек не участвовала в этом турнире в прошлом году, она не потеряет рейтинговых очков. Это позволит ей сконцентрироваться на восстановлении и готовиться к будущим турнирам.
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