Первая ракетка мира Ига Свёнтек объяснила, почему решила сняться с турнира в Берлине

Первая ракетка мира Свёнтек сообщила о снятии с турнира в Берлине

1:32 Your browser does not support the audio element. Спорт

Топовая теннисистка и первая ракетка мира Ига Свёнтек приняла решение пропустить предстоящий турнир WTA-500 в Берлине.

Фото: commons.wikimedia.org by si.robi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Она объявила о своем решении через официальную пресс-службу турнира, где сообщила, что испытывает физическую и эмоциональную усталость после интенсивных девяти недель соревнований. Свёнтек выразила свое сожаление и отметила необходимость взять паузу для отдыха и восстановления.

"К сожалению, из-за физической и моральной усталости после девяти напряжённых недель я снялась с турнира в Берлине, чтобы отдохнуть и восстановиться", — пояснила Свёнтек.

Польская теннисистка недавно завоевала титул на "Ролан Гаррос" в 2024 году, одержав победу над Ясмин Паолини из Италии в финале. Этот титул стал уже её третьей победой подряд на французском Гранд-шлеме и четвёртой победой в целом на этом турнире. Ига Свёнтек в настоящее время имеет на своём счету 21 трофей на турнирах WTA, включая пять побед на Гранд-шлем турнирах.

Турнир в Берлине (Германия) пройдёт с 17 по 23 июня и объединит всех топ-10 теннисисток мирового рейтинга. Важно отметить, что поскольку Свёнтек не участвовала в этом турнире в прошлом году, она не потеряет рейтинговых очков. Это позволит ей сконцентрироваться на восстановлении и готовиться к будущим турнирам.