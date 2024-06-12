Футболист Сергеев хочет, чтобы на Евро-2024 наконец-то победила Англия

Игрок "Зенита" Сергеев признался, что будет болеть за сборную Англии на Евро-2024

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Форвард футбольного клуба "Зенит" Иван Сергеев поделился своей поддержкой сборной Англии на предстоящем Чемпионате Европы 2024 года.

Фото: flickr.com by Хейден Шифф is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Спортсмен выразил желание, чтобы Англия, наконец, смогла одержать победу, а капитан команды Гарри Кейн стал обладателем желанного трофея.

По мнению Сергеева, основными фаворитами турнира будут Франция, Англия и, возможно, Германия.

"Хочется, чтобы наконец Англия победила, чтобы Гарри Кейн выиграл трофей. А так фаворитами, я думаю, будут Франция, Англия, наверное, Германия. И кто-то из них троих выиграет", — сказал Сергеев, слова которого приводит "РБ Спорт".

Чемпионат Европы 2024 стартует 14 июня и продлится месяц. Матчи будут проходить на десяти стадионах в десяти городах. Прошлогодний победитель Евро, сборная Италии, одержала победу над Англией в финале, которое решилось в серии пенальти.