Надаль не будет участвовать в Уимблдоне-2024

Рафаэль Надаль не примет участия в предстоящем Уимблдоне

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль, известный своими многочисленными успехами, не будет принимать участие на предстоящем турнире Уимблдона.

Фото: wikimedia.org by Diliff is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Эту информацию подтвердил бывший теннисист Давид Феррер, который также сообщил, что Надаль сыграет в парном разряде на Олимпийских играх в Париже вместе с Карлосом Алькарасом.

Что касается 21-летнего Алькараса, он впервые будет участвовать в Олимпиаде.

Надаль уже дважды побеждал на Олимпийских играх, однажды в одиночном разряде и однажды в парном, и он является 22-кратным обладателем титулов "Большого шлема". В своей карьере он достигал выдающихся результатов и собрал впечатляющее количество побед.