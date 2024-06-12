Надаль не будет участвовать в Уимблдоне-2024

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, известный своими многочисленными успехами, не будет принимать участие на предстоящем турнире Уимблдона.
Эту информацию подтвердил бывший теннисист Давид Феррер, который также сообщил, что Надаль сыграет в парном разряде на Олимпийских играх в Париже вместе с Карлосом Алькарасом.
Что касается 21-летнего Алькараса, он впервые будет участвовать в Олимпиаде.
Надаль уже дважды побеждал на Олимпийских играх, однажды в одиночном разряде и однажды в парном, и он является 22-кратным обладателем титулов "Большого шлема". В своей карьере он достигал выдающихся результатов и собрал впечатляющее количество побед.
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