Геркус считает, что Глушенков точно перейдёт в "Зенит": "Локомотив" его не удержит

Бывший президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус выразил своё мнение о возможном уходе Максима Глушенкова из клуба.
Он считает, что удержать футболиста от перехода в "Зенит" было бы сложно даже при пролонгации контракта с "Локомотивом" прошлой зимой. Геркус написал об этом в своём Telegram-канале.
"Мне кажется, "Локомотив" не удержит Глушенкова. У игрока нет особых причин оставаться. Что он теряет? Можно было, например, переподписать его зимой, тогда сейчас выкуп был бы дороже, но даже в этом случае удержать от перехода в "Зенит" было бы сложно", — написал Геркус.
Максим Глушенков — воспитанник академии "Чертаново", с 2023 года он выступает за "Локомотив". В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу.
Текущий контракт футболиста с московским клубом истекает до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в 7,5 млн евро.
Тля, слизни, улитки - эти вредители способны в считаные дни превратить ваш сад или огород в настоящий раздор. Они поедают листья, молодые побеги и цветы, нанося серьёзный урон растениям. Как же избавиться от этих надоедливых вредителей простым и доступным способом?