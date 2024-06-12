Геркус считает, что Глушенков точно перейдёт в "Зенит": "Локомотив" его не удержит

Геркус уверен, что "Локомотив" не сможет удержать Глушенкова от перехода в "Зенит"

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший президент футбольного клуба "Локомотив" Илья Геркус выразил своё мнение о возможном уходе Максима Глушенкова из клуба.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

Он считает, что удержать футболиста от перехода в "Зенит" было бы сложно даже при пролонгации контракта с "Локомотивом" прошлой зимой. Геркус написал об этом в своём Telegram-канале.

"Мне кажется, "Локомотив" не удержит Глушенкова. У игрока нет особых причин оставаться. Что он теряет? Можно было, например, переподписать его зимой, тогда сейчас выкуп был бы дороже, но даже в этом случае удержать от перехода в "Зенит" было бы сложно", — написал Геркус.

Максим Глушенков — воспитанник академии "Чертаново", с 2023 года он выступает за "Локомотив". В прошлом сезоне 23-летний полузащитник провел 38 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и сделал 21 результативную передачу.

Текущий контракт футболиста с московским клубом истекает до конца 2026 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Глушенкова в 7,5 млн евро.