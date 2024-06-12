Стало известно, сколько "Зенит" заплатит за Зайнутдинова и Фернандеша

"Зенит" отдаст турецкому "Бешикташу" 25 млн евро за Зайнутдинова

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Санкт-Петербургский клуб "Зенит" заявил о готовности заплатить турецкому "Бешикташу" 30 млн евро за полузащитников Жедсона Фернандеша и Бактиёра Зайнутдинова.

Фото: commons.wikimedia.org by Вячеслав Евдокимов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно сообщению Depar Sports в социальной сети Х (ранее Twitter), 50% трансферной суммы будет идти в пользу португальской "Бенфики". Поэтому цена за Жедсона Фернандеша будет указана как 5 млн евро, а за Бактиёра Зайнутдинова — 25 млн евро.

В прошлом сезоне 26-летний Бактиёр Зайнутдинов провёл 42 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года, а согласно информации на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 5 млн евро.

25-летний Жедсон Фернандеш играет за турецкий клуб с лета 2022 года, перебравшись из португальской "Бенфики". В прошлом сезоне полузащитник провёл 45 матчей во всех турнирах, отметившись тремя голами и шестью результативными передачами. Контракт Фернандеша с клубом рассчитан до конца июня 2027 года, а рыночная стоимость футболиста, по версии интернет-портала Transfermarkt, составляет 15 млн евро.