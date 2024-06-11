Стало известно, когда состоится заседание CAS по российским апелляциям по Валиевой

Арбитражный суд по спорту (CAS) назначил дату слушания по трём российским апелляциям против решения Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении мест в командном турнире по фигурному катанию на Олимпийских играх 2022 года в Пекине из-за случая допинга Камилы Валиевой.
Заседание состоится послезавтра, 12 июня, согласно информации, полученной журналисткой Кристин Бреннан.
Не только российская сторона имеет интерес к результатам этих слушаний, но и сборная США. Дисквалификация российской команды даёт надежду американской команде на получение золотых медалей Игр.
Если CAS отклонит апелляции Олимпийского комитета России (ОКР), Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) и фигуристов сборной России, американцы будут награждены медалями МОК 7 августа.
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