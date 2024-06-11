Адвокат экс-супруги Сафонова заверил, что до неё пока не дошли деньги, выплаченные голкипером

Адвокат экс-жены Сафонова сообщил, что она ещё не получила долг по алиментам

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Адвокат Максим Шилов, который представляет интересы бывшей жены голкипера "Краснодара" Матвея Сафонова Анастасии, раскрыл информацию о том, что она до сих пор не получила обещанные алименты.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Пукалик is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сообщение об этом появилось на новостном портале RT. По словам адвоката, Анастасия через интернет узнала о том, что ей были выплачены алименты.

Ранее были размещены новости о том, что с Сафонова сняли ограничения на выезд за пределы России, так как футболист выплатил задолженности по алиментам своей экс-супруге. Теперь ничто не мешает трансферу Сафонова в "ПСЖ".

До этого стало известно, что Матвей Сафонов собирается заключить контракт с "ПСЖ" до 2029 года в качестве нового голкипера. Сообщается, что "Краснодар" получит около 20 миллионов евро за футболиста, включая дополнительные бонусы, что станет рекордной продажей для клуба.