Роналду объяснил, как ему удаётся уже 20 лет играть на самом высоком уровне

Легендарный футболист, 39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими секретами продолжительной и успешной карьеры.

Фото: flickr.com by Oleg Dubyna is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic