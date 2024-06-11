Роналду объяснил, как ему удаётся уже 20 лет играть на самом высоком уровне

Роналду назвал себя совершенным игроком, признавшись, что ему тяжело держать уровень

Легендарный футболист, 39-летний нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду поделился своими секретами продолжительной и успешной карьеры.

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Он отметил, что, несмотря на то, что считает себя идеальным игроком, всегда существуют области, в которых можно улучшиться. С возрастом некоторые способности ослабевают, поэтому адаптация становится ключевым фактором.

Роналду подчеркнул, что для долгожительства в спорте необходима сильная способность к адаптации и развитие соответствующих навыков.

"Я думаю, что я совершенный игрок, но всегда есть вещи, которые я могу улучшить. И с возрастом есть вещи, в которых мы раньше не были так хороши, и мы начинаем терять некоторые способности, поэтому важно попытаться адаптироваться", — заявил Роналду, которого цитирует пресс-служба УЕФА.

Он считает, что его 20-летняя успешная карьера связана с постоянным совершенствованием и неутомимым трудом. Только через регулярные усилия можно достичь высоких результатов, уверен футболист.

Роналду поделился своими мыслями с пресс-службой УЕФА, подчеркнув важность постоянного развития и адаптации для продолжения выступлений на высоком уровне в спорте.