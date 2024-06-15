Часовая тренировка, чтобы сжечь 600 калорий

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Тренер Ксения Шульга рассказала о степ-аэробике, базовые упражнения из которой помогут сжечь порядка 600 калорий за час.

Занятия степ-аэробикой чаще всего групповые, но можно тренироваться и персонально. Для занятия нужны спортивная одежда, музыка и специальная платформа. Вместо нее подойдет и обычная ступенька.

Суть тренировки — шагать на платформу. Сначала нужно выполнить аэробную разминку, пошагав на полу и сделав небольшую растяжку, это позволит избежать травм. После вы будете разучивать разные виды "степов", составлять из них связки шагов. В конце занятия нужна небольшая заминка.

Степ-аэробика — кардиотренировка, направленная на развитие и укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

" За час на такой тренировке можно сжечь от 300 до 600 калорий. Также она поможет укрепить кости, связки и сухожилия, повысить выносливость", — цитирует тренера "Чемпионат".

Базовые упражнения из step-аэробики: Basic Step; Knee Up; Mambo; V-Step.