Тренер рассказала о пользе "хамелеона"

Член сообщества наставников, тренер Луиза Скаева рассказала о пользе упражнения "хамелеон" — модифицированное движение ходьбы (ползания) ящерицы.
По ее словам, выполняя упражнение, можно развить силу, координацию и точность движений. В нем приходится задействовать большое количество мышц.
Чтобы выполнить "хамелеон", сначала сделайте разминку. Затем встаньте в планку на прямых руках, кисти строго под плечами.
Переставьте левую руку вперёд и выполните отжимание, параллельно сгибая правую ногу в колене и отставляя её в сторону на носок. Затем выпрямите руки и повторите движение, поменяв "шагающие" ногу и руку.
Выполните 4-10 таких шагов, в зависимости от возможностей пространства для тренировок. Поясница при этом не должна прогибаться.
"Чемпионат" пишет, что составляя тренировку, к этому упражнению можно добавить сплит-приседания; подъём корпуса или скручивания; упражнение "лодочка".
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