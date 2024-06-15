Тренер рассказала о пользе "хамелеона"

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Член сообщества наставников, тренер Луиза Скаева рассказала о пользе упражнения "хамелеон" — модифицированное движение ходьбы (ползания) ящерицы.

Фото: Елена Галабаева

По ее словам, выполняя упражнение, можно развить силу, координацию и точность движений. В нем приходится задействовать большое количество мышц.

Чтобы выполнить "хамелеон", сначала сделайте разминку. Затем встаньте в планку на прямых руках, кисти строго под плечами.

Переставьте левую руку вперёд и выполните отжимание, параллельно сгибая правую ногу в колене и отставляя её в сторону на носок. Затем выпрямите руки и повторите движение, поменяв "шагающие" ногу и руку.

Выполните 4-10 таких шагов, в зависимости от возможностей пространства для тренировок. Поясница при этом не должна прогибаться.

"Чемпионат" пишет, что составляя тренировку, к этому упражнению можно добавить сплит-приседания; подъём корпуса или скручивания; упражнение "лодочка".