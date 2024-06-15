Растяжка для начинающих на каждый день

Растяжка для начинающих на каждый день

Тренер Мария Андрианова назвала упражнения для растяжки на каждый день. Они отлично подойдут начинающим спортсменам.

Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Были проведены многочисленные исследования, в которых не подтвердилось утверждение, что растяжка предотвращает или снижает риск получения травм.

На самом деле стретчинг может травмировать.

"По большей части растяжка — это просто приятная "медитация" для тела", — считает тренер.

По словам Андриановой, стретчинг сохраняет и улучшает эластичность мышц. Это же влияет на диапазон движений в суставах. Растяжка помогает улучшить осанку, проработав корсет спины, и избавиться от судорог.

Она добавила что, мышечный корсет необходимо еще и укреплять, соблюдая баланс. Тренер посоветовала новичкам на первых тренировках не переоценивать свои возможности; не тренироваться до болевых ощущений; заниматься без резких движений, пишет "Чемпионат".

Упражнения для новичка на каждый день: наклоны головы в стороны; растяжка мышц рук и плеч; растяжка боковых мышц корпуса; наклоны перед; упражнение "кошка-корова".