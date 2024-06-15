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Растяжка для начинающих на каждый день

Растяжка для начинающих на каждый день

Спорт

Тренер Мария Андрианова назвала упражнения для растяжки на каждый день. Они отлично подойдут начинающим спортсменам.

Растяжка для начинающих на каждый день
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Были проведены многочисленные исследования, в которых не подтвердилось утверждение, что растяжка предотвращает или снижает риск получения травм.

На самом деле стретчинг может травмировать.

"По большей части растяжка — это просто приятная "медитация" для тела", — считает тренер.

По словам Андриановой, стретчинг сохраняет и улучшает эластичность мышц. Это же влияет на диапазон движений в суставах. Растяжка помогает улучшить осанку, проработав корсет спины, и избавиться от судорог.

Она добавила что, мышечный корсет необходимо еще и укреплять, соблюдая баланс. Тренер посоветовала новичкам на первых тренировках не переоценивать свои возможности; не тренироваться до болевых ощущений; заниматься без резких движений, пишет "Чемпионат".

Упражнения для новичка на каждый день: наклоны головы в стороны; растяжка мышц рук и плеч; растяжка боковых мышц корпуса; наклоны перед; упражнение "кошка-корова".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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