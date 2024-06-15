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Тренер назвал упражнение для развития взрывной силы — отжимания с хлопком

1:39
Спорт

Тренер Егор Ходырев назвал упражнение, которое поможет развить взрывную силу. Оно пригодится спортсменам единоборств.

Тренер назвал упражнение для развития взрывной силы — отжимания с хлопком
Фото: helpworkouts.com by Elly Fairytale is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

Отжимания с хлопком — плиометрическое упражнение для тренировки верхней части тела, сочетающее в себе классические отжимания с добавлением хлопков руками в воздухе во время выполнения движения.

"Оно поможет развить взрывную силу плечевого пояса, скорость реакции, ловкость и быстроту. Здесь вам пригодится хорошая координация движений", — цитирует Ходырева "Чемпионат".

Это упражнение помогает нагрузить несколько групп мышц, среди них: трицепс; мускулы груди; прямая и косые мышцы живота; передняя дельтовидная мышца плеча и другие. Чтобы выполнить упражнение, нужно встать в упор лежа на прямых руках. Располагаем корпус тела ровным, чтобы шея, спина и бёдра были на одной линии.

Ноги должны стоять вместе. Затем ставим руки на ширине плеч или шире, а лопатки сводим вместе и опускаем вниз. В таком положении нужно находиться все время. Сначала делаем вдох и опускаем туловище к полу в нижнюю точку, сгибая руки в локтях до угла в 90 градусов. На выдохе мощным движением выталкиваем корпус тела максимально вверх и делаем хлопок руками.

После этого потихоньку приземляемся на ладони, мягко сгибая руки в локтях. Нужно делать 2-3 подхода по 5-10 раз в зависимости от вашей физической подготовки.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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