Тренер назвал упражнение для развития взрывной силы — отжимания с хлопком

Тренер Егор Ходырев назвал упражнение, которое поможет развить взрывную силу. Оно пригодится спортсменам единоборств.
Отжимания с хлопком — плиометрическое упражнение для тренировки верхней части тела, сочетающее в себе классические отжимания с добавлением хлопков руками в воздухе во время выполнения движения.
"Оно поможет развить взрывную силу плечевого пояса, скорость реакции, ловкость и быстроту. Здесь вам пригодится хорошая координация движений", — цитирует Ходырева "Чемпионат".
Это упражнение помогает нагрузить несколько групп мышц, среди них: трицепс; мускулы груди; прямая и косые мышцы живота; передняя дельтовидная мышца плеча и другие. Чтобы выполнить упражнение, нужно встать в упор лежа на прямых руках. Располагаем корпус тела ровным, чтобы шея, спина и бёдра были на одной линии.
Ноги должны стоять вместе. Затем ставим руки на ширине плеч или шире, а лопатки сводим вместе и опускаем вниз. В таком положении нужно находиться все время. Сначала делаем вдох и опускаем туловище к полу в нижнюю точку, сгибая руки в локтях до угла в 90 градусов. На выдохе мощным движением выталкиваем корпус тела максимально вверх и делаем хлопок руками.
После этого потихоньку приземляемся на ладони, мягко сгибая руки в локтях. Нужно делать 2-3 подхода по 5-10 раз в зависимости от вашей физической подготовки.
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