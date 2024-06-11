Баскетболист Уэйр подписал контракт с ЦСКА в шахте рудника "Октябрьский"

Известный американский баскетболист Каспер Уэйр на глубине 750 метров, в шахте рудника "Октябрьский" в Норильске подписал новое соглашение с российским клубом ЦСКА.
Контракт рассчитан на два года. Чтобы его подписать, представители клуба спустились на глубину 750 метров вместе с Кубком Белова, сообщает Telegram-канал ЦСКА.
34-летний Уэйр играет за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне Единой лиги ВТБ американец набирал в среднем 14,5 очка и делал 4,1 передачи за матч.
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