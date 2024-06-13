Журналист Карпов: с Матвея Сафонова снят запрет на выезд из РФ

С голкипера футбольного клуба "Краснодар" Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.
Сафонов выплатит всю задолженность по алиментам своему ребенку.
"Французский клуб ПСЖ скоро объявит о переходе Матвея официально", — написал Карпов в Telegram-канале.
Напомним, что Матвею Сафонову запретили покидать страну из-за невыплаты алиментов. Российский вратарь после перерасчета должен экс-супруге и дочери 60 миллионов рублей. Сам же Сафонов заявлял, что информация о запрете — слухи.
Клубы "ПСЖ" и "Краснодар" достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта по трансферу Сафонова, пишет "Чемпионат".
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.