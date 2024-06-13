Журналист Карпов: с Матвея Сафонова снят запрет на выезд из РФ

Голкипер Сафонов теперь может выезжать из страны

0:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

С голкипера футбольного клуба "Краснодар" Матвея Сафонова сняли запрет на выезд из России. Об этом сообщил журналист Иван Карпов.

Фото: commons.wikimedia.org by Антон Зайцев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Сафонов выплатит всю задолженность по алиментам своему ребенку.

"Французский клуб ПСЖ скоро объявит о переходе Матвея официально", — написал Карпов в Telegram-канале.

Напомним, что Матвею Сафонову запретили покидать страну из-за невыплаты алиментов. Российский вратарь после перерасчета должен экс-супруге и дочери 60 миллионов рублей. Сам же Сафонов заявлял, что информация о запрете — слухи.

Клубы "ПСЖ" и "Краснодар" достигли окончательной договоренности по подписанию пятилетнего контракта по трансферу Сафонова, пишет "Чемпионат".