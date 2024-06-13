Тренер рассказала о пользе упражнения "планка с поворотом"

Фитнес-тренер Светлана Дрогина рассказала о преимуществах упражнения планка с поворотом.
Этот вид планки помогает развить силу и выносливость корпуса, а также активирует работу других групп мышц. Планка с поворотом — комплексное упражнение, задействующее множество групп мышц. Оно развивает пресс, особенно прямую и поперечную мышцы живота, а также обеспечивает нагрузку на косые мышцы. Упражнение тренирует и плечевые, и спинные мускулы, и мышцы тазобедренного сустава, ягодичные и переднюю поверхность бедра, пишет "Чемпионат".
Чтобы выполнить планку с поворотом, примите положение планки на прямых руках, кисти под плечами, ноги стоят на носках. Также можно выполнять и из планки на локтях, тогда чуть больше напрягаются мышцы плеча. В этом положении локти находятся под плечами, кисти развёрнуты ладонями в пол. Тело — прямая линия от головы до пяток, корпус напряжён.
Далее из выбранного положения на вдохе оторвите правую руку от пола, вытяните её в сторону. Затем начните поворачивать корпус вправо, пока правая рука не станет перпендикулярна полу и не окажется на одной линии с левым плечом.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.