Тренер рассказала о пользе упражнения "планка с поворотом"

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Фитнес-тренер Светлана Дрогина рассказала о преимуществах упражнения планка с поворотом.

Фото: wikimedia.org by Lukáš Daňko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Этот вид планки помогает развить силу и выносливость корпуса, а также активирует работу других групп мышц. Планка с поворотом — комплексное упражнение, задействующее множество групп мышц. Оно развивает пресс, особенно прямую и поперечную мышцы живота, а также обеспечивает нагрузку на косые мышцы. Упражнение тренирует и плечевые, и спинные мускулы, и мышцы тазобедренного сустава, ягодичные и переднюю поверхность бедра, пишет "Чемпионат".

Чтобы выполнить планку с поворотом, примите положение планки на прямых руках, кисти под плечами, ноги стоят на носках. Также можно выполнять и из планки на локтях, тогда чуть больше напрягаются мышцы плеча. В этом положении локти находятся под плечами, кисти развёрнуты ладонями в пол. Тело — прямая линия от головы до пяток, корпус напряжён.

Далее из выбранного положения на вдохе оторвите правую руку от пола, вытяните её в сторону. Затем начните поворачивать корпус вправо, пока правая рука не станет перпендикулярна полу и не окажется на одной линии с левым плечом.